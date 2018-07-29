"Зарядил в глаза по полной": полицейский брызнул газом в лицо фотокорреспонденту

Фото: Полицейский, распыливший газ в лицо корреспонденту (facebook.com/Сергей Томиленко)

Ефрем Лукацкий является сотрудником "Associated Press"

Фотокорреспондент международного агентства "Associated Press" - Ефрем Лукацкий пострадал от рук полицейского, освещая инцидент о застройке одного из спальных районов Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Корреспонденту удалось сфотографировать обидчика, и этот снимок вместе со своей историей он предоставил Национальному союзу журналистов Украины.

"Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10, – комментирует события пострадавший, – я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило".

Первую помощь Лукацкому оказали парамедик и девушка из "Национального корпуса", которые присутствовали на месте столкновения. После чего его удалось осмотреть врачу скорой помощи.

Пострадавший отказался от подачи заявления против агрессивного полицейского, отметив: "Я никогда не пишу заявлений. Там есть более пострадавшие. Полиция - это микс общества: есть негодяи, а есть и нормальные". После чего описал еще один ужасающий случай – полицейские не позволяли оказать помощь одному из пострадавших:

"Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к "скорой". Пришлось подчеркивать, что я "Пресса", фиксирую все обстоятельства, то полицейские таки отошли и позволили "Национальному корпусу" понести раненого к врачам"

Напомним, недавно в сети рассказали о водителе, который избил сотрудника полиции. Позже появилось видео с этим инцидентом. Кроме того, авто полицейских упало в реку во время погони за правонарушителем на мотороллере.

Рекомендуем к просмотру: