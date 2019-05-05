Захист від безлічі захворювань: Супрун нагадала про важливу процедуру

Супрун розповіла як правильно мити руки (фото: РБК-Україна)

Супрун розповіла, що руки потрібно мити з милом

Уляна Супрун розповіла у своїй публікації в Facebook, як правильно мити руки і чому це так важливо. На думку чиновниці, більшості хвороб можна уникнути простим, але правильним миттям рук. Про це вона пригадала до дня Світового дня гігієни рук, який святкується 5 травня.

"Чисті руки потрібні всім! Ми часто торкаємося своїх очей, носа і рота, не усвідомлюючи цього. Таким шляхом патогенні організми з брудних рук можуть потрапити в організм, викликаючи різні хвороби. До прикладу, через брудні руки передаються кишкові інфекції та грип. Мікроби з брудних рук можуть потрапити в їжу і напої, поки ми готуємо або споживаємо їх. Мікроби з немитих рук можна перенести на інші предмети — поверхні меблів, поручні, стільниці або іграшки, а потім перенести на руки іншої людини. Якщо торкатися брудними руками обличчя — можуть виникнути проблеми зі шкірою. Шляхів розповсюдження патогенів і мікробів є безліч. Найбільш універсальний та безпечний спосіб вберегтися від них — ретельно мити руки", - написала Супрун.

Супрун розповіла як правильно мити руки (фото: pixabay.com)

Супрун зазначила, що мити руки важливо саме з милом, а після цього їх важливо витерти рушником.

"Сьогодні Світовий день гігієни рук. Ми нагадуємо про чисті руки не тому, що вважаємо, що про це ніхто не знає. Ми нагадуємо, тому що часто забуваємо про прості речі, які дійсно важливі для здоров'я. Нам треба ретельно мити руки водою з милом. Миття рук просто водою без мила і витирання недостатньо ефективне. Мило і його пінка допомагають змити бруд і мікроби. А ось популярні антисептичні спреї не усувають бруд і можуть викликати резистентність деяких бактерій", - додала чиновниця.

Вона нагадала, у яких випадках миття рук необхідно:

після повернення з вулиці додому;

до, під час і після приготування їжі;

до і після догляду за хворим;

після кашлю, чхання, видування носа;

після відвідування туалету;

після контакту з тваринами.

В. о. міністра охорони здоров'я України розповіла, які хвороби передаються частіше за все через недостатню гігієну рук.

Супрун розповіла як правильно мити руки (фото: pixabay.com)

"Найбільш поширеними є інфекції сечовивідних шляхів та післяопераційних ран, пневмонія та інфекції кровотоку, що можуть передаватися через дотик медичних працівників до пацієнтів. Багато пацієнтів отримують інфекцію саме таким шляхом. Тут інструкція для медиків, як потрібно дбати про гігієну рук в установах охорони здоров'я. Дотримуватися цих правил буде корисно для кожного. Тут відео від World Health Organization (WHO) як правильно мити руки. Чисті руки захищають нас від хвороб і зменшують потребу в лікуванні антибіотиками. Ретельно мийте руки і будьте здорові!" – підсумувала чиновник.

Нагадаємо, що раніше Супрун розповіла про мінеральні добавки.

Раніше Міністерство охорони здоров'я розвіяло міфи про здорове харчування.