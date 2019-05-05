Защита от множества заболеваний: Супрун напомнила о важной процедуре

Супрун рассказала как правильно мыть руки (фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала, что руки нужно мыть с мылом

Уляна Супрун рассказала в своей публикации в Facebook, как правильно мыть руки и почему это так важно. По мнению чиновницы, большинства болезней можно избежать простым, но правильным мытьем рук. Об этом она вспомнила ко дню Мирового дня гигиены рук, который празднуется 5 мая.

"Чистые руки нужны всем! Мы часто касаемся своих глаз, носа и рта, не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни. К примеру, через грязные руки передаются кишечные инфекции и грипп. Микробы с грязных рук могут попасть в еду и напитки, пока мы готовим или покупаем их. Микробы с немытых рук можно перенести на другие предметы, поверхности мебели, перила, столешницы или игрушки, а затем перенести на руки другого человека. Если касаться грязными руками лица — могут возникнуть проблемы с кожей. Путей распространения патогенов и микробов есть множество. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от них — тщательно мыть руки", - написала Супрун.

Супрун рассказала как правильно мыть руки (фото: pixabay.com)

Супрун отметила, что мыть руки важно именно с мылом, а после этого их важно вытереть полотенцем.

"Сегодня Мировой день гигиены рук. Мы напоминаем про чистые руки не потому, что считаем, что об этом никто не знает. Мы напоминаем, потому часто забываем о простых вещах, которые действительно важны для здоровья. Нам нужно тщательно мыть руки водой с мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективное. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. А вот популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий", - добавила чиновница.

Она напомнила, в каких случаях мытье рук необходимо:

после возвращения с улицы домой;

до, во время и после приготовления пищи;

до и после ухода за больным;

после кашля, чихания, выдувания носа;

после посещения туалета;

после контакта с животными.

И. о. министра здравоохранения Украины рассказала, какие болезни передаются чаще всего из-за недостаточной гигиены рук.

Супрун рассказала как правильно мыть руки (фото: pixabay.com)

"Наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции кровотока, что могут передаваться через прикосновение медицинских работников к пациентам. Многие пациенты получают инфекцию именно таким путем. Здесь инструкция для медиков, как нужно заботиться о гигиене рук в учреждениях здравоохранения. Придерживаться этих правил будет полезно для каждого. Здесь видео от World Health Organization (WHO) как правильно мыть руки. Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы!" – подытожила чиновница.

Напомним, что ранее Супрун рассказала про минеральные добавки.

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