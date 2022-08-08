ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як змусити блищати мікрохвильовку за 5 хвилин: потрібен буде всього один інгредієнт

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 22:01
Як змусити блищати мікрохвильовку за 5 хвилин: потрібен буде всього один інгредієнт Як відмити мікрохвильовку від жиру за 5 хвилин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мікрохвильова піч є практично в кожному будинку і зараз вже багато хто не уявляє свого життя без цієї кухонної помічниці. Найчастіше її, звичайно ж, використовують для розігріву їжі або напоїв.

Буквально за кілька днів мікрохвильова піч всередині покривається бризками, розводами та плямами. А якщо ви в ній готували, особливо в режимі "гриль", то стінки точно покриті жиром.

Відмити мікрохвильову піч можна буквально за 5 хвилин. Що вам для цього потрібно - читайте в матеріалі нижче.

Вам не потрібні будуть дорогі засоби для чищення мікрохвильової печі. Візьміть звичайну соду і воду.

Візьміть глибоку миску, налийте в неї 200 мл води та розчиніть дві столові ложки соди. Добре перемішайте і поставте в мікрохвильову піч. Натисніть режим "розігрів" - на 5 хвилин.

Суміш води та соди почне нагріватися і випаровуватися на стінки мікрохвильової печі. І всі плями будуть покриті цим складом.

Після цієї процедури вам достатньо буде взяти вологу серветку або губку і протерти внутрішню поверхню мікрохвильовки.

Для кращої ефективності губку або серветку можна намочити в теплій суміші води та соди.

Якщо ж на стінках мікрохвильової печі залишилися плями, які не хочуть зникати навіть після ваших маніпуляцій, то додайте в розчин 1 столову ложку лимонної кислоти.

До речі, цей розчин можна залити в спеціальну пляшечку з розпилювачем і обробити всю поверхню з забрудненнями ще раз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в кризу можна економити на побутовій хімії та косметиці.

А ще розповідали про те, як врятувати одяг, який став різнобарвним після прання.

Читайте РБК-Україна в Google News
уборка дома лайфхаки
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя