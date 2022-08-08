Як змусити блищати мікрохвильовку за 5 хвилин: потрібен буде всього один інгредієнт
Мікрохвильова піч є практично в кожному будинку і зараз вже багато хто не уявляє свого життя без цієї кухонної помічниці. Найчастіше її, звичайно ж, використовують для розігріву їжі або напоїв.
Буквально за кілька днів мікрохвильова піч всередині покривається бризками, розводами та плямами. А якщо ви в ній готували, особливо в режимі "гриль", то стінки точно покриті жиром.
Відмити мікрохвильову піч можна буквально за 5 хвилин. Що вам для цього потрібно - читайте в матеріалі нижче.
Вам не потрібні будуть дорогі засоби для чищення мікрохвильової печі. Візьміть звичайну соду і воду.
Візьміть глибоку миску, налийте в неї 200 мл води та розчиніть дві столові ложки соди. Добре перемішайте і поставте в мікрохвильову піч. Натисніть режим "розігрів" - на 5 хвилин.
Суміш води та соди почне нагріватися і випаровуватися на стінки мікрохвильової печі. І всі плями будуть покриті цим складом.
Після цієї процедури вам достатньо буде взяти вологу серветку або губку і протерти внутрішню поверхню мікрохвильовки.
Для кращої ефективності губку або серветку можна намочити в теплій суміші води та соди.
Якщо ж на стінках мікрохвильової печі залишилися плями, які не хочуть зникати навіть після ваших маніпуляцій, то додайте в розчин 1 столову ложку лимонної кислоти.
До речі, цей розчин можна залити в спеціальну пляшечку з розпилювачем і обробити всю поверхню з забрудненнями ще раз.
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