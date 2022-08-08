Як змусити блищати мікрохвильовку за 5 хвилин: потрібен буде всього один інгредієнт

Буквально за кілька днів мікрохвильова піч всередині покривається бризками, розводами та плямами. А якщо ви в ній готували, особливо в режимі "гриль", то стінки точно покриті жиром.

Мікрохвильова піч є практично в кожному будинку і зараз вже багато хто не уявляє свого життя без цієї кухонної помічниці. Найчастіше її, звичайно ж, використовують для розігріву їжі або напоїв.

Відмити мікрохвильову піч можна буквально за 5 хвилин. Що вам для цього потрібно - читайте в матеріалі нижче.

Вам не потрібні будуть дорогі засоби для чищення мікрохвильової печі. Візьміть звичайну соду і воду.

Візьміть глибоку миску, налийте в неї 200 мл води та розчиніть дві столові ложки соди. Добре перемішайте і поставте в мікрохвильову піч. Натисніть режим "розігрів" - на 5 хвилин.

Суміш води та соди почне нагріватися і випаровуватися на стінки мікрохвильової печі. І всі плями будуть покриті цим складом.

Після цієї процедури вам достатньо буде взяти вологу серветку або губку і протерти внутрішню поверхню мікрохвильовки.

Для кращої ефективності губку або серветку можна намочити в теплій суміші води та соди.

Якщо ж на стінках мікрохвильової печі залишилися плями, які не хочуть зникати навіть після ваших маніпуляцій, то додайте в розчин 1 столову ложку лимонної кислоти.

До речі, цей розчин можна залити в спеціальну пляшечку з розпилювачем і обробити всю поверхню з забрудненнями ще раз.