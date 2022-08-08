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Как заставить блестеть микроволновку за 5 минут: нужен будет всего один ингредиент

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Понедельник 08 августа 2022 22:01
Как заставить блестеть микроволновку за 5 минут: нужен будет всего один ингредиент Как отмыть микроволновку от жира за 5 минут (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Микроволновая печь есть практически в каждом доме и сейчас уже многие не представляют своей жизни без этой кухонной помощницы. Чаще всего ее, конечно же, используют для разогрева пищи или напитков.

Буквально за несколько дней микроволновая печь внутри покрывается брызгами, разводами и пятнами. А если вы в ней готовили, особенно в режиме "гриль", то стенки точно покрыты жиром.

Отмыть микроволновую печь можно буквально за 5 минут. Что вам для этого нужно - читайте в материале ниже.

Вам не нужны будут дорогостоящие средства для чистки микроволновой печи. Возьмите обычную соду и воду.

Возьмите глубокую миску, налейте в нее 200 мл воды и растворите две столовых ложки соды. Хорошо перемешайте и поставьте в микроволновую печь. Нажмите режим "Разогрев" - на 5 минут.

Смесь воды и соды начнет нагреваться и испаряться на стенки микроволновой печи. И все пятна будут покрыты этим составом.

После этой процедуры вам достаточно будет взять влажную салфетку или губку и протереть внутреннюю поверхность микроволновки.

Для лучшей эффективности губку или салфетку можно намочить в теплой смеси воды и соды.

Если же на стенках микроволновой печи остались пятна, которые не хотят исчезать даже после ваших манипуляций, то добавьте в раствор 1 столовую ложку лимонной кислоты.

Кстати, этот раствор можно залить в специальную бутылочку с распылителем и обработать всю поверхность с загрязнениями еще раз.

Напомним, ранее мы писали о том, как в кризис можно экономить на бытовой химии и косметике.

А еще рассказывали о том, как спасти одежду, которая стала разноцветной после стирки.

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