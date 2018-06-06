Примушували рити собі могилу: у Вінницькій області жорстоко побили ветерана АТО

При цьому один з нападників постійно кричав: "Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!"

У Вінницькій області нелюди жорстоко побили ветерана АТО. Про це розповів сам боєць Олександр Дяк, передають "Факти".

Він повідомив, що нещодавно повернувся з полігону. Оскільки потрібно було годувати сім'ю, брався за будь-яку роботу. Знайомі запропонували йому піти на будівництво за 200 гривень у день.

Фото: Потерпілий ветеран АТО (kazatin.com)

"Працювали на об'єкті втрьох. Я цих хлопців, з ким довелося будувати, знаю тільки наочно. Одного з них звуть Сергій, псевдо — Дикий. Про другого нічого не знаю. Під час будівельних робіт у нас стався конфлікт. Вони дізналися, що я служив в АТО, і почали мене бити. При цьому один з моїх напарників постійно кричав: "Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!" – каже боєць.

Чоловіка поклали на землю і били ногами по обличчю. Потім дали лопату і змусили копати собі могилу. Коли він викопав яму, один з них кинув Олександру на шию петлю і душив, поки той не втратив свідомість.

Відео: У Вінницькій області жорстоко побили ветерана АТО (youtube.com/RIA Козятин)

"Прийшовши до тями, побачив, що мої мучителі не стежать за мною, і втік", - каже хлопець.

Скріншот: Рани від побиття (youtube.com/RIA Козятин)

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "Легкі тілесні ушкодження". Призначена експертиза, після проходження якої ми зможемо говорити про кваліфікацію злочину і про те, в результаті чого були отримані ці ушкодження", - повідомила тимчасово виконуюча обов'язки начальника прес-служби поліції Вінницькій області Ірина Добровольська.

Як повідомили у виданні, Олександр Дяк був учасником бойових дій на Донбасі: служив в мотопехоте танкового прикриття.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Окружній дорозі жорстоко побили бійця АТО. Інцидент стався 12 грудня на одній із заправок.

"терміново Потрібна допомога. Будь-яка інформація про авто та власника. Сьогодні, 12 грудня 2017 року, о 12:00 чотири бика з цієї машини побили на заправці БРСМ, що на окружній дорозі, АТОшника. Поліція їде, швидка теж, але ці придурки зникли. Прошу розголосу і допомоги у пошуку. Причина конфлікту, що брат АТОшник, а вони донецькі. Репост!" - написали в мережі.

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