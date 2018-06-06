Заставляли рыть себе могилу: в Винницкой области жестоко избили ветерана АТО

При этом один из нападавших постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!"

В Винницкой области изверги жестоко избили ветерана АТО. Об этом рассказал сам боец Александр Дяк, передают "Факты".

Он сообщил, что недавно вернулся с полигона. Поскольку нужно было как-то кормить семью, брался за любую работу. Знакомые предложили ему пойти на стройку за 200 гривен в день.

Фото: Потерпевший ветеран АТО (kazatin.com)

"Работали на объекте втроем. Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, кличка — Дикий. Про второго ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошел конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня избивать. При этом один из моих напарников постоянно кричал: "Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!" – говорит боец.

Мужчину положили на землю и били ногами по лицу. Потом дали лопату и заставили рыть себе могилу. Когда он выкопал яму, один из них набросил Александру на шею петлю и душил, пока тот не потерял сознание.

Видео: В Винницкой области жестоко избили ветерана АТО (youtube.com/RIA Козятин)

"Придя в себя, увидел, что мои мучители не следят за мной, и убежал", - говорит парень.

Скриншот: Раны от избиения (youtube.com/RIA Козятин)

"Открыто уголовное производство по статье "Легкие телесные повреждения". Назначена экспертиза, после прохождения которой мы сможем говорить о квалификации преступления и о том, в результате чего были получены эти повреждения", - сообщила временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы полиции Винницкой области Ирина Добровольская.

Как сообщили в издании, Александр Дяк был участником боевых действий на Донбассе: служил в мотопехоте танкового прикрытия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Окружной дороге жестоко избили бойца АТО. Инцидент произошел 12 декабря на одной из заправок.

"Нужна помощь срочно. Любая информация об авто и владельце. Сегодня, 12 декабря 2017 года, в 12:00 четыре быка из этой машины избили на заправке БРСМ, что на окружной дороге, АТОшника. Полиция едет, быстрая тоже, но эти придурки скрылись. Прошу огласки и помощи в поиске. Причина конфликта, что брат АТОшник, а они донецкие. Репост!" - написали в сети.

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