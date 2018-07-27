Застрелив собаку в Житомирі: вбивцю не збираються заарештовувати

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Чоловік залишиться непокараним

У Житомирі водій джипа жорстоко вбив собаку. За скоєне його не збираються заарештовувати. ПРО це повідомили на сторінці спільноти UAnimals в Facebook.

"Пам'ятайте ситуацію, коли кілька тижнів тому водій авто просто заради розваги стріляв у собаку? Думаєте його посадять?" - написала в мережі.

Повідомляється, що під час доповіді начальника ГУНП в Житомирській області В'ячеслава Печененко на сесії облради у депутатів виникло питання з приводу того, хто стріляв в центрі міста в собаку. Начальник поліції заявив, що взяти злочинця під варту правоохоронці не можуть, адже цей злочин не вважається важким.

"Ми своєчасно відреагували на цей злочин і встановили особу, яка скоїла. Однак він не затриманий, тому що це не тяжкий злочин і, на жаль, ми не маємо підстав тримати під вартою цю особистість", - зазначив В'ячеслав Печененко.

Скріншот поста (facebook.com/UAnimals.official)

Раніше повідомлялося, що в Житомирі водій іномарки жорстоко вбив собаку.

На відео водій іномарки проїжджає повз собаки, яка безтурботно лежить близько відкритих воріт гаражного кооперативу. Потім він повертається, відкриває вікно з боку водійського сидіння, і стріляє в тварину.

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