Застрелил собаку в Житомире: убийцу не собираются арестовывать

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Мужчина останется безнаказанным

В Житомире водитель джипа жестоко убил собаку. За содеянное его не собираются арестовывать. ОБ этом сообщили на странице сообщества UAnimals в Facebook.

"Помните ситуацию, когда несколько недель назад водитель авто просто ради развлечения стрелял в собаку? Думаете его посадят?" – написала в сети.

Сообщается, что во время доклада начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко на сессии облсовета у депутатов возник вопрос по поводу стрелявшего в центре города в собаку. Начальник полиции заявил, что взять преступника под стражу правоохранители не могут, ведь это преступление не считается тяжелым.

"Мы своевременно отреагировали на это преступление и установили личность, его совершившее. Однако он не задержан, потому что это не тяжкое преступление и, к сожалению, мы не имеем оснований держать под стражей эту личность", - отметил Вячеслав Печененко.

Скриншот поста (facebook.com/UAnimals.official)

Ранее сообщалось, что в Житомире водитель иномарки жестоко убил собаку.

На видео водитель иномарки проезжает мимо собаки, которая беззаботно лежит около открытых ворот гаражного кооператива. Затем он возвращается, открывает окно со стороны водительского сидения, и стреляет в животное.

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