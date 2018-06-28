В Житомире водитель иномарки жестоко убил собаку (видео 18+)

В сети разыскивают злоумышленника

В Житомире водитель джипа черного цвета жестоко убил собаку. В сети разыскивают злоумышленника. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Внимание! Видео 18+. Житомир! Разыскивается водитель данного автомобиля. Если вы стали свидетелем этого происшествия, напишите нам в лс", - написали в сети.

На видео водитель иномарки проезжает мимо собаки, которая беззаботно лежит около открытых ворот гаражного кооператива. Затем он возвращается, открывает окно со стороны водительского сидения, и стреляет в животное.

Посмотреть видео можно здесь.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

"Это видео снимал мой друг с экрана гаражного кооператива! Я уже объездил почти все места, где есть камеры, и пересмотрел миллион записей на всех камерах - это машина с боку , есть где спереди но не видно номеров! Единственное, что хорошо видно, это что она сильно затонированная и опущены два козырька солнцезащитных! Мои друзья ездят по городу и ищут эту тварь! Я стою на въезде в ТРЦ, где он ездил два дня до этого случая и за полчаса до того, как убил собачку! Очень надеюсь, что найду эту мразь", - написал один из пользователей сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Согласно статье 299, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. За особо жестокие преступления злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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