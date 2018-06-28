У Житомирі водій іномарки жорстоко вбив собаку (відео 18+)

У мережі розшукують зловмисника

У Житомирі водій джипа чорного кольору жорстоко вбив собаку. У мережі розшукують зловмисника. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Увага! Відео 18+. Житомир! Розшукується водій даного автомобіля. Якщо ви стали свідком цієї події, напишіть нам в лс", - написали в мережі.

На відео водій іномарки проїжджає повз собаку, яка безтурботно лежить біля відкритих воріт гаражного кооперативу. Потім він повертається, відкриває вікно з боку водійського сидіння, і стріляє в тварину.

Подивитися відео можна тут.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

"Це відео знімав мій друг з екрану гаражного кооперативу! Я вже об'їздив майже всі місця, де є камери, і переглянув мільйон записів на всіх камерах - це машина з боку, є де спереду але не видно номерів! Єдине, що добре видно, це що вона сильно затонована і опущені два козирка сонцезахисних! Мої друзі їздять по місту і шукають цю тварюку! Я стою на в'їзді в ТРЦ, де він їздив два дні до цього випадку і за півгодини до того, як вбив собачку! Дуже сподіваюся, що знайду цю мразоту", - написав один з користувачів мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, Кримінальний кодекс України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами. Згідно зі статтею 299, знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських спонукань, караються штрафом, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. За особливо жорстокі злочини зловмисникові загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

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