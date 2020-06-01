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Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на "мінера" мосту Метро в Києві

STYLERЖиття    01.06.2020 - 16:50
Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на "мінера" мосту Метро в Києві
У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро (фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі прокоментували дії чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

У Києві чоловік погрожував підірвати міст Метро. При цьому у нього з собою було щось схоже на бомбу, від якої він тримав в руці пульт. Поліція спочатку перекрила весь рух на мосту. Метро їздило на червоній гілці в обмеженому режимі.

Після інциденту правоохоронці ввели план "Грім" і "мінера" у підсумку вдалося затримати. Пізніше з'явилася інформація про те, що затриманий-1988 року народження та перебуває на обліку у психдиспансері.

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

"Мінер" моста Метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

  • Зате в масці, що б не підхопити короновірус випадково;
  • Чому таке мурло не можна вбити? фактично, це терорист, який загрожує сотням людей на місці і десяткам тисяч людей в перспективі, оскільки якщо він підірве міст, то це може пошкодити і міст, і гілку метро - і скільки місяців це все буде відновлюватися?
  • Аваков вирішив попіаритися!
  • Заваліть його, нехай рвоне разом з мостом, заодно і откапіталять міст;
  • Броварські маршрутники вирішили продовжити маршрут;
  • Хлопці, а де попередній терорист з мосту?
  • Ну 17 000 грн точно не схлопоче. Він у масці;
  • Той міст як магніт різних терористів недороблених притягує. Це не ядерна боєголовка, що пів області знесе.
  • Одягнений ще нормально... стильненько;
  • Здається, у нас нова столична традиція. Перепічка, Андріївський узвіз, річковий вокзал і підривник на мосту. Ласкаво просимо до Києва!

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

Зате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в КиєвіЗате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в КиєвіЗате в масці: мережа бурхливо відреагувала на &quot;мінера&quot; мосту Метро в Києві

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, минулого року в Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху.

Раніше в київському метро пара влаштувала інтим у всіх на очах.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Київметро
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