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Зато в маске: сеть бурно отреагировала на "минера" моста Метро в Киеве

STYLERЖизнь    01.06.2020 - 16:50
Зато в маске: сеть бурно отреагировала на "минера" моста Метро в Киеве
В Киеве мужчина грозился подорвать мост Метро (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети прокомментировали действия мужчины, который грозился взорвать мост Метро

В Киеве мужчина угрожал подорвать мост Метро. При этом у него с собой было что-то похожее на бомбу, от которой он держал пульт в руке. Полиция изначально перекрыла все движение на мосту. Метро ездило на красной ветке в ограниченном режиме.

После инцидента правоохранители ввели план "Гром" и "минера" в итоге удалось задержать. Позже появилась информация о том, что задержанный 1988 года рождения и состоит на учете в психдиспансере.

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

"Минер" моста Метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.

  • Зато в маске, что б не подхватить короновирус случайно;
  • Почему такое мурло нельзя убить? фактически, это террорист, который угрожает сотням людей на месте и десяткам тысяч людей в перспективе, так как если он подорвёт мост, то это может повредить и мост, и ветку метро - и сколько месяцев это всё будет восстанавливаться?
  • Аваков решил попиариться!
  • Завалите его, пусть рванет вместе с мостом, заодно и откапиталят мост;
  • Броварские маршрутчики решили маршрут продлить;
  • Ребята, а где предыдущий террорист с моста?
  • Ну 17 000 грн точно не схлопочет. Он в маске;
  • Тот мост как магнит разных террористов недоделанных притягивает. Это не ядерная боеголовка, что пол области снесет.
  • Одет еще нормально… стильненько;
  • Кажется, у нас новая столичная традиция. Перепичка, Андреевский спуск, речной вокзал и подрывник на мосту. Добро пожаловать в Киев!

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

Зато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в КиевеЗато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в КиевеЗато в маске: сеть бурно отреагировала на &quot;минера&quot; моста Метро в Киеве

Скриншоты с Facebook

Напомним, в прошлом году в Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва.

Ранее в киевском метро пара устроила интим у всех на глазах.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Киевметро
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