У Здолбунові вчитель поставив школяра у куток за гасло "Слава Україні!"

Колаж РБК-Україна

У школі під Рівним стався прикрий інцидент між патріотично налаштованим учнем і вчителем

У Здолбунові Рівненської області вчитель англійської мови однієї з шкіл міста покарав учня, який привітався з ним словами "Слава Україні!". Про це розповіла мама школяра Іванна Ходорчук на своїй Facebook-сторінці.

"Після привітання з учителем [словами] "Слава Україні!" мою дитину взяли за вухо i поставили в кут", - написала вона.

Як з'ясувалося пізніше, інцидент стався у школі №5. А вчителем виявився Роман Прилуцький. Цей педагог вже давно працює у сфері освіти, але при цьому, за словами жителів Здолбунова, завжди відрізнявся антиукраїнською позицією і мав конфлікти з колегами, які підтримують Революцію Гідності.

Скріншот коментарів (facebook.com/Іванна Василівна Ходорчук)

Крім того, як пише місцеве видання ZDOLBUNIV.COM саме Прилуцький був організатором збору підписів на захист пам'ятника НКВСнику Миколі Приходько в місті.

Зараз користувачі соціальних мереж радять Ходорчук звернутися в поліцію.

Скріншот коментарів (facebook.com/Іванна Василівна Ходорчук)

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті під час уроків в одній зі шкіл у Виноградівському районі учні підкинули в чашку з капучіно таблетку Віагри своїй однокласниці.

Нагадаємо, що в Україні введуть штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття буллінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна