В Здолбунове учитель поставил школьника в угол за лозунг "Слава Украине!"

Коллаж РБК-Украина

В школе под Ровно произошел досадный инцидент между патриотически настроенным учеником и учителем

В Здолбунове Ровенской области учитель английского языка одной из школ города наказал ученика, который поздоровался с ним словами "Слава Украине!". Об этом рассказала мама школьника Иванна Ходорчук на своей Facebook-странице.

"После приветствия с учителем [словами] "Слава Украине!" моего ребенка взяли за ухо i поставили в угол", - написала она.

Как выяснилось позже, инцидент произошел в школе №5. А учителем оказался Роман Прилуцкий. Этот педагог уже давно работает в сфере образования, но при этом, по словам жителей Здолбунова, всегда отличался антиукраинской позицией и имел конфликты с коллегами, поддерживающими Революцию Достоинства.

Скриншот комментариев (facebook.com/Іванна Василівна Ходорчук)

Кроме того, как пишет местное издание ZDOLBUNIV.COM, именно Прилуцкий был организатором сбора подписей в защиту памятника НКВДшнику Николаю Приходько в городе.

Сейчас пользователи социальных сетей советуют Ходорчук обратиться в полицию.

Скриншот комментариев (facebook.com/Іванна Василівна Ходорчук)

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье во время уроков в одной из школ в Виноградовском районе ученики подбросили в чашку с капучино таблетку Виагры своей однокласснице.

Напомним, что в Украине введут штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали в народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина