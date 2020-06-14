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Зелена св*лота: Маруся Звіробій грубо "проїхалася" по Зеленському

STYLERЖиття    14.06.2020 - 17:01
Зелена св*лота: Маруся Звіробій грубо "проїхалася" по Зеленському
Маруся Звіробій (фото: instagram.com/marusya_zvirobiy)

Маруся Звіробій жорстко висловилася про сім'ю Володимира Зеленського

Маруся Звіробій вкотре жорстко пройшлася по президентові України Володимиру Зеленському. Українська волонтер і ветеран АТО закликала главу держави залишити в спокої рідних і дітей Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та ветеранів АТО і подружжя Інни та Владислава Грищенків.

При цьому Звіробій написала дуже жорсткий і образливий пост в бік сім'ї Зеленського у своєму Telegram-каналі.

"Два дебіла - це сила! Просто нагадую, поки ти зелена св*лота будеш знущатися над рідними і дітьми Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та ветеранів Грищенков – ти під*рас і твоя баба під*рас і діти твої нах тут нікому не впали! Уе*уйте в Ізраїль поки вас як царську сім'ю (бо ти думаєш, що ти цар) не підвісили за ноги через знищення української держави!!!" – написала Маруся Звіробій.

Вона також прокоментувала новину про те, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом. Волонтер вважає, що це все брехня. При цьому, за її словами, родина Зеленського систематично викликає жалість до себе і більше не загрожує.

"Тому що за погрози можуть знову якісь агресивні тітки і несамовиті порохоботи ху*в напхати", - зазначила Звіробій.

Нагадаємо, що у березні цього року Звіробій жорстко розкритикувала Володимира Зеленського.

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Автор: Styler

Теги Новини України Володимир ЗеленськийМаруся Зверобой
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