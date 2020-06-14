Зеленая св*лочь: Маруся Зверобой грубо "проехалась" по Зеленскому

Маруся Зверобой (фото: instagram.com/marusya_zvirobiy)

Маруся Зверобой жестко высказалась о семье Владимира Зеленского

Маруся Зверобой в очередной раз жестко прошлась по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Украинская волонтер и ветеран АТО призвала главу государства оставить в покое родных и детей Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов АТО и супругов Инны и Владислава Грищенков.

При этом Зверобой написала очень жесткий и оскорбительный пост в сторону семьи Зеленского в своем Telegram-канале.

"Два дебила - это сила! Просто напоминаю, пока ты зеленая св*лочь будешь издеваться над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов Грищенков – ты пид*рас и твоя баба пид*рас и дети твои нах тут никому не упали! Уе*ывайте в Израиль пока вас как царскую семью (потому что ты думаешь, что ты царь) за ноги не подвесили из-за уничтожения украинского государства!!!" – написала Маруся Зверобой.

Она также прокомментировала новость о том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Волонтер считает, что это все вранье. При этом, по ее словам, семья Зеленского систематически вызывает жалость к себе и больше не угрожает.

"Потому что за угрозы могут снова какие-то агрессивные тетки и невменяемые порохоботы ху*в напихать", - отметила Зверобой.

Напомним, что в марте этого года Зверобой жестко раскритиковала Владимира Зеленского.

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Автор: Styler