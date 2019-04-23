Зеленський завів аккаунт в Twitter: в мережі гучний скандал

Володимир Зеленський завів аккаунт в Twitter. В першому пості майбутній президент подякував всім українцям за підтримку та довіру. При чому зробив це Володимир Олександрович двома мовами - російською та українською.

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До речі, аккаунт Зеленського ще не отримав офіційної верифікації від мікроблогу. Тому поки не ясно, чи він є офіційним. На сьогоднішній день у акаунті зібрані репости з реакцією світових лідерів, ЗМІ і відомств на перемогу Зеленського на виборах 2019.

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Як би там не було, навколо цього запису вже розгорівся скандал в мережі. Користувачі звертають увагу на два моменти. Перше, це те, що перший пост був написаний російською мовою (хоч і продубльований українською).

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Крім того, користувачі звернули увагу на те, що власник цього облікового запису підписався на профілі Кремля і прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

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Користувачі вважають, що це не правильно.

Ви не подумайте. Він бі і на Меркель підписався, але там написано "на нєпанятнам язикє".

Новий день - нові зашквари.

Перший офіційний твітер-візит новий президент України здійснив до Москви...

А що ви чекали?

Разом з тим, багато юзери впевнені, що цей акаунт - фейковий.

Я думаю, вже штук 50 таких акаунтів.

Без галочки ніякий він нафіг не офіційний!

Треба перевіряти інформацію.

До речі, учасник "95 Кварталу" Євген Кошовий пояснив свою витівку з матюкливою толстовкою на дебатах.