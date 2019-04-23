Кошовий пояснив свою витівку з матюкливою толстовкою на дебатах (відео)

Кошовий пояснив матюкливу толстовку на дебатах (колаж: РБК-Україна)

Кошовий розповів про вибір дивного одягу під час дебатів на "Олімпійському"

Євген Кошовий пояснив свою витівку на дебатах 19 квітня, коли він з'явився на сцені НСК "Олімпійський" в матюкливій толстовці з шнурками, на яких було написано POHUY.

Гуморист розповів у коментарі LB.ua, що толстовка з матюкливим написом була подарунком на день народження, яку він просто одягнув.

Він також сказав, що йому було тепло і комфортно в цій курточці, а якщо хтось хоче запропонувати йому інший стиль одягу, то нехай купить, привезе і розповість що-небудь про нього.

Кошовий пояснив матюкливу толстовку на дебатах (та сама толстовка, фото: соцмережі)

Також Кошовий сказав, що в "Кварталі" Зеленському не шукають заміну, тому що "ця людина незамінна".

Крім того, гуморист категорично заявив, що ніколи не піде в політику.

Кошовий пояснив матюкливу толстовку на дебатах (відео: YouTube/LB official channel

Раніше Євген Кошовий змінив стиль і показав свій патріотизм - гуморист разом з родиною прийшов на виборчу дільницю у вишиванках.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з молодим Зеленським двадцятирічної давності. Користувачі мережі порівняли його з Аладіном.