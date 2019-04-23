Кошевой объяснил свою выходку с матерной толстовкой на дебатах (видео)

Кошевой объяснил матерную толстовку на дебатах (коллаж: РБК-Украина)

Кошевой рассказал о выборе странной одежды во время дебатов на "Олимпийском"

Евгений Кошевой объяснил свою выходку на дебатах 19 апреля, когда он появился на сцене НСК "Олимпийский" в матерной толстовке с шнурками, на которых было написано POHUY.

Юморист рассказал в комментарии LB.ua, что толстовка с матерной надписью была подарком на день рождения, которую он просто надел.

Он также сказал, что ему было тепло и комфортно в этой курточке, а если кто-то хочет предложить ему другой стиль одежды, то пусть купит, привезет и расскажет что-нибудь о нем.

Кошевой объяснил матерную толстовку на дебатах (та самая толстовка, фото: соцсети)

Также Кошевой сказал, что в "Квартале" Зеленскому не ищут замену, потому что "этот человек незаменим".

Кроме того, юморист категорически заявил, что никогда не пойдет в политику.

Кошевой объяснил матерную толстовку на дебатах (видео: YouTube/LB official channel

Ранее Евгений Кошевой сменил стиль и показал свой патриотизм - юморист вместе с семьей пришел на избирательный участок в вышиванках.

Напомним, в сети появилось видео с молодым Зеленским двадцатилетней давности. Пользователи сети сравнили его с Алладином.