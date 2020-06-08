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На Землі знайшли місце з найчистішим повітрям: де воно

STYLERЖиття    08.06.2020 - 08:26
На Землі знайшли місце з найчистішим повітрям: де воно
На Землі знайшли місце з найчистішим повітрям (фото: pixabay.com)

На нашій планеті залишилося місце з найчистішим повітрям

Вчені з США розповіли, що на землі є місце з найчистішим повітрям на нашій планеті. Тут знаходиться частина атмосфери, яка не порушена діяльністю людини. Це місце знаходиться в Південному океані на південь від 40 градусів південної широти.

На цій території дослідники не знайшли аерозолів, що утворюються внаслідок антропогенної діяльності і переносяться вітром на величезні відстані. Про це повідомляють вчені з Державного університету Колорадо, пише Phys.org.

Як стверджують фахівці, повітря над цією територією Південного океану, що оточує Антарктиду, практично не піддається забрудненню з боку людей і туди не потрапляє пил з континентів.

Зазначимо, що зразки повітря збирали під час польових досліджень. Корабель з вченими прямував з півдня Тасманії до Антарктики. Зразки взяли в морському прикордонному шарі. Він контактує з океаном.

Вчені повідомили, що мікроорганізми в зразках повітря потрапили туди з океану.

За словами вчених, повітря над Південним океаном був настільки чистим, що дослідникам не вистачало ДНК для роботи.

Як ми раніше писали, у небі над Одесою зафіксували унікальне явище (фото).

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Автор: Людмила Жукова

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