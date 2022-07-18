На Землю насувається сильна магнітна буря: названа небезпечна дата

На поверхні Сонця вчені виявили нову пляму, яка спровокувала величезний сонячний спалах класу М. У бік Землі попрямувало безліч сонячних частинок, які при зіткненні з магнітосферою утворюють магнітну бурю.
Коли очікується геомагнітний шторм і сильна магнітна буря, розповіли в Interesting Engineering.
За даними експертів, магнітна буря почнеться вже завтра, 19 липня. Вона буде затяжною - до 23 липня. Спалахи будуть ставитися до п'яти різних класів і очікується рівень М - геомагнітна буря G2.
Прогноз по магнітних бурях (swpc.noaa.gov)
Такий геомагнітний шторм може спровокувати збій в системах GPS і радіозв'язку на всій планеті. Може "барахлити" електроніка, наземні енергетичні системи. А ще експерти не виключають в полярних широтах появи північного сяйва.
На людину такі спалахи теж впливають і це викликає різні нездужання і погіршення самопочуття:
Медики рекомендують дотримуватися нормального графіка - повноцінно висипатися, не перевантажувати організм фізичними та розумовими навантаженнями. Чи не вплутуватися в конфлікти, поменше нервувати та побільше дихати свіжим повітрям.
Вранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка і контрастний душ. Увечері постарайтеся не дивитися новини - прийміть ванну, почитайте книгу.
Скоротіть кількість кави, пийте більше води та трав'яного чаю. А від алкоголю варто повністю відмовитися.
У харчуванні віддавайте перевагу овочам, фруктам. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних продуктів відмовтеся.
Інтенсивне тренування замініть походом на басейн, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі.
Контролюйте пульс і тиск. Якщо є така можливість - вирушайте за місто, на дачу. Або виділіть хоча б годину на відпочинок вдень.
Людям з хронічними захворюваннями варто знизити всі навантаження, не планувати важливі заходи, постаратися більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.
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