На Землю насувається сильна магнітна буря: названа небезпечна дата

Найнебезпечніші дати магнітних бур

За даними експертів, магнітна буря почнеться вже завтра, 19 липня. Вона буде затяжною - до 23 липня. Спалахи будуть ставитися до п'яти різних класів і очікується рівень М - геомагнітна буря G2.

Прогноз по магнітних бурях (swpc.noaa.gov)

Які проблеми може викликати така буря

Такий геомагнітний шторм може спровокувати збій в системах GPS і радіозв'язку на всій планеті. Може "барахлити" електроніка, наземні енергетичні системи. А ще експерти не виключають в полярних широтах появи північного сяйва.

На людину такі спалахи теж впливають і це викликає різні нездужання і погіршення самопочуття:

Головний біль, запаморочення

Прискорене серцебиття, скачки артеріального тиску

Слабкість, підвищена стомлюваність

Дзвін у вухах, шум у голові

Апатія, сонливість вдень і безсоння вночі

Нервозність, дратівливість, агресивність

Порушення працездатності, концентрації

Тривожність, депресія, різкі перепади настрою

Проблеми з травленням

Дискомфорт і тяжкість в області серця

Біль у суглобах, м'язах

Біль в місцях переломів і травм

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму під час магнітної бурі

Медики рекомендують дотримуватися нормального графіка - повноцінно висипатися, не перевантажувати організм фізичними та розумовими навантаженнями. Чи не вплутуватися в конфлікти, поменше нервувати та побільше дихати свіжим повітрям.

Вранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка і контрастний душ. Увечері постарайтеся не дивитися новини - прийміть ванну, почитайте книгу.

Скоротіть кількість кави, пийте більше води та трав'яного чаю. А від алкоголю варто повністю відмовитися.

У харчуванні віддавайте перевагу овочам, фруктам. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних продуктів відмовтеся.

Інтенсивне тренування замініть походом на басейн, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Контролюйте пульс і тиск. Якщо є така можливість - вирушайте за місто, на дачу. Або виділіть хоча б годину на відпочинок вдень.

Людям з хронічними захворюваннями варто знизити всі навантаження, не планувати важливі заходи, постаратися більше відпочивати та тримати під руками необхідні препарати.