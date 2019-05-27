Спека до +30: синоптик розповіла, в яких областях очікується потепління

Погода в Україні 28 травня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні потроху набуває літнього характеру

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, буде теплою, а подекуди навіть спекотною. У деяких областях повітря прогріється до +30 градусів. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Синоптик розповіла, що така спекотна погода триватиме до четверга-п'ятниці, коли на Заході України побільшає дощів, а з кінця тижня в регіоні очікується похолодання. З наступного понеділка знову похолодає вже по всій країні.

Завтра ж по всій Україні очікується по-справжньому літня погода. Протягом дня очікується від +25 до +30 градусів.

Однак дещо прохолодніше буде на Заході - від +23 до +27 градусів. Також у регіоні можливі короткочасні дощі і грози.

У Києві завтра сухо і спекотно - від +26 до +29 градусів.

Погода в Україні 28 травня - синоптик повідомила про потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також синоптик попередила про сильний поривчастий південний вітер майже по всій країні, окрім Сходу, який нестиме пилюку і чинитиме дискомфорт. Діденко порадила не забувати про сонцезахисні окуляри, виходячи з дому.

"А поки що згадуємо минулорічні звички - льон, бавовна, бретельки, вода у сумочці чи машині обов'язково", - пише Наталка Діденко.

Погода в Україні 28 травня - синоптик повідомила про потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

А також ми писали, що Одесу в неділю сильно залило дощами. Автомобілі просувалися по вулицях міста, занурившись у воду.

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр Тернопільської області.