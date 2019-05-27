Жара до +30: синоптик рассказала, в каких областях ожидается потепление

Погода в Украине 28 мая (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине понемногу приобретает летний характер

Погода в Украине во вторник, 28 мая, будет теплой, а местами даже жаркой. В некоторых областях воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Синоптик рассказала, что такая жаркая погода продлится до четверга-пятницы, когда на Западе Украины станет больше дождей, а с конца недели в регионе ожидается похолодание. Со следующего понедельника снова похолодает уже по всей стране.

Завтра по всей Украине ожидается по-настоящему летняя погода. В течение дня ожидается от +25 до +30 градусов.

Однако несколько прохладнее будет на Западе - от +23 до +27 градусов. Также в регионе возможны кратковременные дожди и грозы.

В Киеве завтра сухо и жарко - от +26 до +29 градусов.

Погода в Украине 28 мая - синоптик сообщила о потеплении (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также синоптик предупредила о сильном порывистом южном ветре почти по всей стране, кроме Востока, который будет нести пыль и причинять дискомфорт. Диденко посоветовала не забывать про солнцезащитные очки, выходя из дома.

"А пока что вспоминаем прошлогодние привычки - лен, хлопок, бретельки, вода в сумочке или машине обязательно", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине 28 мая - синоптик сообщила о потеплении (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

А также мы писали, что Одессу в воскресенье сильно залило дождями. Автомобили продвигались по улицам города, погрузившись в воду.

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр Тернопольской области.