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Дружина Андрія Ярмоленка розбурхала мережу відвертими фото з відпочинку

STYLERLIFE        20.06.2018 - 22:00
Фото: Андрій та Інна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)
Фото: Андрій та Інна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)

Інна Ярмоленко похвалилася, що фото робив її чоловік

Інна Ярмоленко, дружина гравця національної збірної України та дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка поділилася відвертими фотографіями з відпочинку. Пікантні знімки Інна Ярмоленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото дружина футболіста позує на тлі басейну, а на задньому плані видно красиву природу і море.

Фото: Інна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)

На другому знімку дівчина сидить на гойдалці на пляжі. Можна тільки здивуватися стрункій фігурі Інни та позаздрити Андрію, що у нього така красуня-дружина.

Фото: Інна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)

Інна Ярмоленко похвалилася, що фото робив її чоловік.

"Мій улюблений фотограф Андрій Ярмоленко, добре, коли чоловік - майстер на всі руки)" – підписала фото вона.

Скріншот поста (instagram.com/yarmolkina)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на такі відверті знімки.

Скріншот коментарів (instagram.com/yarmolkina)

Андрій та Інна відпочивають на Сейшельських островах. Судячи по фотографіях в соцмережах, двох своїх маленьких синів батьки залишили вдома.

Раніше Андрій Ярмоленко признался як не зумів здати на права в Німеччині.

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Теги: Андрей Ярмоленко, відпочинок
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