Дружина Андрія Ярмоленка розбурхала мережу відвертими фото з відпочинку

Інна Ярмоленко похвалилася, що фото робив її чоловік
Інна Ярмоленко, дружина гравця національної збірної України та дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка поділилася відвертими фотографіями з відпочинку. Пікантні знімки Інна Ярмоленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото дружина футболіста позує на тлі басейну, а на задньому плані видно красиву природу і море.
Фото: Інна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)
На другому знімку дівчина сидить на гойдалці на пляжі. Можна тільки здивуватися стрункій фігурі Інни та позаздрити Андрію, що у нього така красуня-дружина.
Фото: Інна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)
Інна Ярмоленко похвалилася, що фото робив її чоловік.
"Мій улюблений фотограф Андрій Ярмоленко, добре, коли чоловік - майстер на всі руки)" – підписала фото вона.
Скріншот поста (instagram.com/yarmolkina)
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на такі відверті знімки.
Скріншот коментарів (instagram.com/yarmolkina)
Андрій та Інна відпочивають на Сейшельських островах. Судячи по фотографіях в соцмережах, двох своїх маленьких синів батьки залишили вдома.
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