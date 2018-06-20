Жена Андрея Ярмоленко взбудоражила сеть откровенными фото с отдыха

Инна Ярмоленко похвасталась, что фото делал ее муж

Инна Ярмоленко, жена игрока национальной сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко поделилась откровенными фотографиями с отдыха. Пикантные снимки Инна Ярмоленко опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото жена футболиста позирует на фоне бассейна, а на заднем плане видно красивую природу и море.

Фото: Инна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)

На втором снимке девушка сидит на качели на пляже. Можно только удивиться стройной фигуре Инны и позавидовать Андрею, что у него такая красавица-жена.

Фото: Инна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)

Инна Ярмоленко похвасталась, что фото делал ее муж.

"Мой любимый фотограф Андрей Ярмоленко, хорошо, когда муж - мастер на все руки)" – подписала она фото.

Скриншот поста (instagram.com/yarmolkina)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такие откровенные снимки.

Скриншот комментариев (instagram.com/yarmolkina)

Андрей и Инна отдыхают на Сейшельских островах. Судя по фотографиях в соцсетях, двух своих маленьких сыновей родители оставили дома.

Ранее Андрей Ярмоленко признался, как не сумел сдать на права в Германии.

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