Жена Андрея Ярмоленко взбудоражила сеть откровенными фото с отдыха

Инна Ярмоленко похвасталась, что фото делал ее муж
Инна Ярмоленко, жена игрока национальной сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко поделилась откровенными фотографиями с отдыха. Пикантные снимки Инна Ярмоленко опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото жена футболиста позирует на фоне бассейна, а на заднем плане видно красивую природу и море.
Фото: Инна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)
На втором снимке девушка сидит на качели на пляже. Можно только удивиться стройной фигуре Инны и позавидовать Андрею, что у него такая красавица-жена.
Фото: Инна Ярмоленко (instagram.com/yarmolkina)
Инна Ярмоленко похвасталась, что фото делал ее муж.
"Мой любимый фотограф Андрей Ярмоленко, хорошо, когда муж - мастер на все руки)" – подписала она фото.
Скриншот поста (instagram.com/yarmolkina)
Пользователи соцсети бурно отреагировали на такие откровенные снимки.
Скриншот комментариев (instagram.com/yarmolkina)
Андрей и Инна отдыхают на Сейшельских островах. Судя по фотографиях в соцсетях, двух своих маленьких сыновей родители оставили дома.
Ранее Андрей Ярмоленко признался, как не сумел сдать на права в Германии.
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