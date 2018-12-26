Жінка, яку родичі кремували, повернулася додому через чотири дні

Колаж РБК-Україна

Батьки дівчини перед похоронами впізнали в загиблій свою дочку

В індійському місті Патиала, штат Пенджаб, сталася дивна ситуація. Молода 26-річна жінка повернулася додому через чотири дні після того, як родичі провели кремацію і обряд поховання її тіла. Про це повідомляє видання Times of India.

26-річна Наїна Рані зникла з будинку свого чоловіка в Чамхур–Сахибі 8 грудня. Чоловік звернувся в поліцію і після розслідування вони повідомили, що жінка швидше за все втекла зі своїм коханцем.

Через кілька днів після її зникнення місцевий фермер знайшов мішок з останками жіночого тіла. Пізнати останки не представлялося можливим, але батьки Наїни Рані сказали, що прикраси на тілі належать дочці.

В поліції ретельно обстежили місце виявлення тіла і повідомили, що смерть настала в іншому місці і висунули версію про те, що коханець молодої жінки спочатку задушив її, а потім порізав тіло ножем. Тіло віддали родичам Наїни. Вони його кремували, а потім провели обряд поховання.

А через чотири дні після похорону Наїна Рані раптово повернулася додому жива і здорова. Первісна версія поліції про коханця виявилася вірною, так як дівчина привела свого коханого із собою.

Поліція виявилася в замішанні, так як тепер належить дізнатися, чиє ж тіло було кремовано і поховане. Вони повідомили, що для впізнання зможуть використовувати тест ДНК, який провели до того, як віддали родичам тіло, а також їм належить перевірити списки всіх зниклих в тому регіоні молодих жінок.

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