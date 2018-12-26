Женщина, которую родственники кремировали, вернулась домой через четыре дня

Коллаж РБК-Украина

Родители девушки перед похоронами опознали в погибшей свою дочь

В индийском городе Патиала, штат Пенджаб, произошла странная ситуация. Молодая 26-летняя женщина вернулась домой через четыре дня после того, как родственники провели кремацию и обряд захоронения ее тела. Об этом сообщает издание Times of India.

26-летняя Наина Рани исчезла из дома своего мужа в Чамхур–Сахибе 8 декабря. Муж обратился в полицию и после расследования они сообщили, что женщина скорее всего сбежала со своим любовником.

Через несколько дней после ее исчезновения местный фермер нашел мешок с останками женского тела. Опознать останки не представлялось возможным, но родители Наины Рани сказали, что украшения на теле принадлежат дочери.

В полиции тщательно обследовали место обнаружения тела и сообщили, что смерть наступила в другом месте и выдвинули версию о том, что любовник молодой женщины сначала задушил ее, а потом изрезал тело ножом. Тело отдали родственникам Наины. Они его кремировали, а потом провели обряд захоронения.

А через четыре дня после похорон Наина Рани внезапно вернулась домой живая и здоровая. Первоначальная версия полиции о любовнике оказалась верна, так как девушка привела своего возлюбленного с собой.

Полиция оказалась в замешательстве, так как теперь предстоит узнать, чье же тело было кремировано и похоронено. Они сообщили, что для опознания смогут использовать тест ДНК, который провели до того, как отдали родственникам тело, а также им предстоит проверить списки всех пропавших в том регионе молодых женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, что женщина "ожила" в морге после аварии.

А также рассказывали о том, что девушка откусила ухо хозяину ресторана из-за того, что ей не понравилась еда.