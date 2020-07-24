Жінка заживо згоріла на балконі: з'явилася перша версія жахливої пожежі в Києві

У п'ятницю, 24 липня в Києві в Деснянському районі сталася пожежа в багатоповерховому будинку по вулиці Закревського, 77. За неофіційною версією - пожежа сталася під час приготування їжі.

Рятувальники намагалися допомогти жінці-інваліду похилого віку, але так і не змогли витягнути її з вогню. На жаль, вона згоріла живцем на своєму балконі. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в м. Києві на своїй сторінці в Facebook.

Пожежа в Києві на Троєщині (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

За словами кореспондента телеканалу "Україна 24", коли на сходах рятувальник намагався забрати жінку з балкона, інші пожежники намагалася потрапити у квартиру через двері.

Пожежа в Києві на Троєщині (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Вони вибили двері, але оскільки у квартирі було дуже багато мотлоху, то потрапити у квартиру було не так просто. Квартира в цей час вже горіла, і потрапити з боку вхідних дверей було практично неможливо.

Пожежа в Києві на Троєщині (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Під час пожежі у квартирі знаходилася 90-річна жінка та її син, у якого є психічні відхилення. Він перебував у шоковому стані, і залишив матір одну в палаючій квартирі.

Пожежа в Києві на Троєщині (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Чоловік сів біля під'їзду і, коли підійшли рятувальники, він навіть не розповів, що в його квартирі пожежа, і що мати в небезпеці, а просто попросив допомогти йому забрати свої речі.

Пожежа в Києві на Троєщині (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Рятувальник спробував піднятися по сходах до палаючої жінці, але не встиг її врятувати. Він знаходився від неї буквально в декількох сантиметрах. Після цього у нього був шок, і він вже не зміг брати участь в рятувальній операції.

Відео (21+), того як рятувальник намагався допомогти жінці можна подивитися по посиланню. При цьому людям зі слабкою нервовою системою переглядати це відео не рекомендується.

Причини пожежі поки не встановлені, але рятувальники говорять про те, що загоряння почалося з кухні. Один з неофіційних варіантів - під час приготування їжі загорілося сміття на підлозі.

Нагадаємо, лелека спровокувала страшну ДТП із пожежею під Львовом.

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