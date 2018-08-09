У дружини Башара Асада виявили смертельне захворювання

Фото: Асма Асад (Getty Images)

Асма Асад вже почала лікування

Канцелярія глави сирійської держави повідомила про те, що у Асми Асад виявили серйозне онкологічне захворювання. Про це вони написали на своїй офіційній сторінці в Twitter.

У повідомленні сказано, що у Асми Асад діагностували злоякісну пухлину молочної залози. Хвороба була виявлена на ранній стадії.

Канцелярія опублікувала фотографію, на якій видно, що Асма вже почала лікування і знаходиться під крапельницею, а поруч з нею сидить чоловік, глава Сирії Башар Асад.

Скріншот поста (twitter.com/Presidency_Sy)

Після процедури Асма Асад звернулася до сирійського народу і повідомила, що вона налаштована на рішучу боротьбу.

"Я з того народу, який навчив світ стійкості, силі та здатності поглянути в обличчя труднощам. І моя рішучість виникає з вашої рішучості, стійкості всіх попередніх років", — заявила вона.

Скріншот поста (twitter.com/Presidency_Sy)

Асма Асад народилася в Лондоні, де закінчила школу і Королівський коледж Лондонського університету за спеціальністю комп'ютерні технології і французька література.

Заміж за Башара Асада вийшла у 2001 році. У подружжя троє дітей: два сини і дочку.

Фото: Асма Асад (Getty Images)

11 серпня Асмі Асад виповниться 43 роки.

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А також писали про те, що в Австралії госпіталізували відому співачку.

Відео: РБК-Україна