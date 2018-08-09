У жены Башара Асада обнаружили смертельное заболевание

Фото: Асма Асад (Getty Images)

Асма Асад уже начала лечение

Канцелярия главы сирийского государства сообщила о том, что у Асмы Асад обнаружили серьезное онкологическое заболевание. Об этом они написали на своей официальной странице в Twitter.

В сообщении сказано, что у Асмы Асад диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. Болезнь была обнаружена на ранней стадии.

Канцелярия опубликовала фотографию, на которой видно, что Асма уже начала лечение и находится под капельницей, а рядом с ней сидит муж, глава Сирии Башар Асад.

Скриншот поста (twitter.com/Presidency_Sy)

После процедуры Асма Асад обратилась к сирийскому народу и сообщила, что она настроена на решительную борьбу.

"Я из того народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. И моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех предыдущих лет", — заявила она.

Скриншот поста (twitter.com/Presidency_Sy)

Асма Асад родилась в Лондоне, где закончила школу и Королевский колледж Лондонского университета по специальности компьютерные технологии и французская литература.

Замуж за Башара Асада вышла в 2001 году. У супругов трое детей: два сына и дочь.

Фото: Асма Асад (Getty Images)

11 августа Асме Асад исполнится 43 года.

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Видео: РБК-Украина