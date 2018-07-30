Жертви торгівлі людьми: дві українки розповіли, як потрапили в рабство

Фото: thetraffickedhuman.org

Названо країни, в які люди шляхом насильства і обману потрапляють найчастіше

30 липня відзначається День боротьби з торгівлею людьми. Згідно з даними Міжнародної організації праці, 21 млн осіб по всій Землі стали жертвами примусової праці. Про це повідомляє "Сніданок з 1+1".

Найчастіше в рабство шляхом насильства і обману потрапляють до Росії, Польщі, Туреччини, а також в Об'єднані Арабські Емірати.

За першу половину 2018 року згідно з офіційними даними жертвами торгівлі людьми стали 112 українців.

Українка на ім'я Віра (ім'я змінено) десять років тому хотіла поїхати на заробітки, але потрапила в полон. Події того вечора вона досі добре пам'ятає. Через багато років психологічної реабілітації, вона розповіла свою історію.

Віру і її подругу, яким на той час було близько 18 років, по дорозі в магазин зловили двоє невідомих. Дівчат закрили в гаражі, били і два роки змушували надавати сексуальні послуги.

"Нам було по 17-18 років. Це було в місті Васильків Київської області. Одного разу ми намагалися втекти з подругою, але нас спіймали. Почали бити і ламати руки. Одну дівчину просто закатали в гаражі. Я втекла і з тих пір наполовину інвалід", - розповіла жертва.

Українка на ім'я Тетяна постраждала від рабства відносно нещодавно. Жінка залишилася одна, вагітна і з трирічним сином на руках.

У неї не було житла і роботи і вона зареєструвалася в одній із соцмереж, де оприлюднила свою історію. Через кілька днів їй написала громадянка РФ на ім'я Рита. Вона стверджувала, що готова їй допомогти: оплатити пологи, поселити у себе з дітьми і навіть платити 10 тисяч рублів за послуги покоївки.

"Я зібрала маленьку сумку речей і поїхала. Приїхала до Москви і відразу зв'язалася з цією жінкою. Вона пообіцяла мене забрати через два дні. І я в Москві без грошей з дитиною вагітна, не знаючи, що робити, звернулася в кімнату матері і дитини на Ярославському вокзалі", - розповіла Тетяна.

Жінку оселили в цій кімнаті і там відбулися екстрені пологи.

Через два тижні за жінкою вже з двома дітьми на руках приїхала та сама "Рита з інтернету".

"Вона закрила нас в будинку, забрала в мене документи. Приїжджала до нас раз на тиждень, привозила продукти, а на вулицю не дозволяла виходити взагалі", - зазначила Тетяна.

"Вона займалася чорною магією і погрожувала мені. Ми були за містом в приватному будинку, а вона - в Москві зі своїми дітьми", - пригадала потерпіла.

Тетяні вдалося врятуватися завдяки сусідам, які разом з дільничним правоохоронцем звільнили українку з рабства, купили квиток на поїзд в рідну країну і дали з собою невелику суму грошей. Тетяна вдома вже рік. Вона зізналася, що забути цей жах не зможе ніколи.

За даними "Сніданок 1+1", за роки незалежності 230 тисяч громадян України ставали жертвами торгівлі людьми. Половина з них – жертви трудової експлуатації, а інші були залучені в сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.

"Торгівля людьми – це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже весь світ. Тому Україна є країною призначення і країною транзиту, країною походження саме торгівлі людьми", - розповіла координатор роботи з протидії торгівлі людьми Ірина Бойко.

Для повернення до повноцінного життя після пережитого жаху людям необхідна не тільки юридична, а насамперед психологічна допомога.

Психолог Оксана Варварич, яка кілька років щодня бореться за долі постраждалих від рабства українців, розповіла про те, як деякі справляються з трагедією.

"У нас є класні кейси, коли людина потім знаходить віру в себе і так само довіру до людей і готова працювати і будувати нове життя. Люди одружуються, готові мати нові відносини, дітей", - зазначила психолог проекту по протидії торгівлі людьми.

Отримати допомогу постраждалі також можуть від держави. В Міністерстві соцполітики за 2018 рік офіційно статус жертв торгівлі людьми надали 122 громадянам України.

Правозахисники наголосили, що ні в якому разі і ні за яких обставин не можна віддавати потенційним роботодавцям оригінали документів. Якщо людина стала жертвою будь-якої експлуатації, потрібно не боятися і негайно звертатися в поліцію та у громадські організації.

Нагадаємо, за даними UNICEF, майже третина жертв торгівлі людьми є неповнолітніми.

Раніше поліція викрила бізнес з надання інтимних послуг в Києві.

Варто відзначити, що поліція за півроку виявила майже 190 фактів торгівлі людьми.

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