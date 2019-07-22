Жорстоке вбивство чоловіка під Києвом у день виборів: з'явилися нові деталі

Вбивство в Славутичі в день виборів (фото: колаж РБК-Україна)

У справі про вбивство чоловіка в Славутичі з'явилися подробиці

У день виборів, 21 липня, у Славутичі Київської області відбулося жорстоке вбивство Юрія Булата, який приїхав відвідати своїх батьків. У справі з'явилися нові цікаві подробиці. Про це повідомляє "Обозреватель".

За словами друзів загиблого, Булат не є журналістом, як про це повідомляли у деяких ЗМІ та соцмережах. Жертва нападу - військовий, але останнім часом він обіймав посаду директора в компанії з переробки паперових відходів.

В Славутич Юрій приїхав, щоб проголосувати на позачергових парламентських виборах. У ніч на неділю, 21 липня, чоловік був разом з друзями в барі.

Юрій Булат (фото з соцмереж)

Знайома загиблого розповіла, що на відео з камери спостереження, яке вони переглядали видно, що до нього підійшов якийсь чоловік і після недовгої розмови почав його бити. При цьому Юрія провокували вийти на вулицю, але він з друзями не піддався на провокацію.

Близько п'ятої години ранку, коли вже бар закривався, компанія вийшла із закладу. На вулиці Юрія чекали як мінімум три людини. Бійка зав'язалася дуже швидко. В кінці двоє з нападників тримали потерпілого за руки, а третій чоловік наніс смертельний удар ножем у шию.

Чоловікові перерізали сонну артерію, і він помер на місці. Протягом декількох годин поліція затримала двох підозрюваних. А пізніше знайшла і людину, яка завдала смертельного удару. Перед затриманням він вирішив самостійно вийти до працівників правоохоронних органів.

Ножа, яким убили Юрія (фото: kv.npu.gov.ua)

Під час проведення обшуку автомобіля одного із затриманих було виявлено та вилучено ніж та кастет.

При цьому друзі загиблого заявляють, що в неділю підозрюваних у вбивстві Юрія двічі відпускали і знову затримували.

Варто зазначити, за словами близького друга загиблого, вбивцями Юрія є люди, які входять в так звану вірменську банду, яку очолюють брати Хачатрян. Підозрюваних звуть Євген Стаханов, Євген Барабаха і Дмитро Рибак.

Вбивство Юрія Булата (відео: YouTube/Марина Гаврильченко)

За словами інших знайомих Юрія, його вбив Євген С., а Дмитро Р. і Армен Х. тримали чоловіка за руки. Дані люди - відомі в Славутичі кримінальні особистості. За чутками, вони поширюють наркотики і займаються рекетом.

У зв'язку з вбивством, відкрито кримінальне провадження за п. 7 2 ч. ст. 115 "Умисне вбивство" КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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