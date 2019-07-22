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Жестокое убийство мужчины под Киевом в день выборов: появились новые детали

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 21:35
Жестокое убийство мужчины под Киевом в день выборов: появились новые детали
Убийство в Славутиче в день выборов (фото: коллаж РБК-Украина)

В деле об убийстве мужчины в Славутиче появились подробности

В день выборов, 21 июля, в Славутиче Киевской области произошло жестокое убийство Юрия Булата, который приехал навестить своих родителей. В деле появились новые интересные подробности. Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам друзей погибшего, Булат не является журналистом, как об этом сообщали в некоторых СМИ и соцсетях. Жертва нападения - военный, но в последнее время он занимал должность директора в компании по переработке бумажных отходов.

В Славутич Юрий приехал, чтобы проголосовать на внеочередных парламентских выборах. В ночь на воскресенье, 21 июля, мужчина был вместе с друзьями в баре.

Жестокое убийство мужчины под Киевом в день выборов: появились новые детали

Юрий Булат (фото с соцсетей)

Знакомая погибшего рассказала, что на видео с камеры наблюдения, которое они просматривали видно, что к нему подошел какой-то мужчина и после недолгого разговора начал его бить. При этом Юрия провоцировали выйти на улицу, но он с друзьями не поддался на провокацию.

Около пяти часов утра, когда бар уже закрывался, компания вышла из заведения. На улице Юрия поджидали как минимум три человека. Драка завязалась очень быстро. В конце двое из нападающих держали потерпевшего за руки, а третий мужчина нанес смертельный удар ножом в шею.

Мужчине перерезали сонную артерию, и он скончался на месте. В течение нескольких часов полиция задержала двух подозреваемых. А позже нашла и человека, который нанес смертельный удар. Перед задержанием он решил самостоятельно выйти к работникам правоохранительных органов.

Жестокое убийство мужчины под Киевом в день выборов: появились новые детали

Нож, которым убили Юрия (фото: kv.npu.gov.ua)

Во время проведения обыска автомобиля одного из задержанных был обнаружен и изъят нож и кастет.

При этом друзья погибшего заявляют, что в воскресенье подозреваемых в убийстве Юрия дважды отпускали и снова задерживали.

Стоит отметить, по словам близкого друга погибшего, убийцами Юрия являются люди, которые входят в так называемую армянскую банду, которую возглавляют братья Хачатрян. Подозреваемых зовут Евгений Стаханов, Евгений Барабаха и Дмитрий Рыбак.

Убийство Юрия Булата (видео: YouTube/Марина Гаврильченко)

По словам других знакомых Юрия, его убил Евгений С., а Дмитрий Р. и Армен Х. держали мужчину за руки. Данные люди - известные в Славутиче криминальные личности. По слухам, они распространяют наркотики и занимаются рэкетом.

В связи с убийством, открыто уголовное производство по п.7 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в расследовании убийства 5-летнего ребенка появился неожиданный поворот.

Ранее сообщалось о том, что появились новые детали расследования убийства гардеробщицы Верховной Рады.

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