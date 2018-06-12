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"Жив в сараї, каторжно працював": в Черкаській області 25-річного хлопця тримали в рабстві

STYLERLIFE        12.06.2018 - 17:38
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Його знайшли на одній з заправок біля траси

У Черкаській області недалеко від міста Умань на заправці біля траси знайшли сильно побитого 25-річного чоловіка. Він стверджував, що втік з рабства. Про це розповіла Яна Сікорська на своїй сторінці в Facebook.

"На одній з заправок у траси він попросив моїх друзів підвезти його до Києва. Вони розговорилися, і ось, що нам відомо: після дитячого будинку він проживав в спеціалізованому інтернаті, де одне керівна особа забрала документи і пенсійні картки у таких, як Степан" , - написала вона.

Фото: Степан (facebook.com/yana.sikorskaya.92)

Жінка розповіла, що, за словами Степана, вихованців інтернату "роздали в рабство тим, кому потрібна робоча сила".

"Степан близько двох років жив у сараї, каторжно працював, його годували раз на день і розбили йому телефон. Разом з ним там перебувала жінка, яку одного разу кудись вивезли і після цього не бачили", - написала Яна Сікорська.

Степану вдалося втекти. До цього двоє людей його сильно побили - у хлопця діагностували побої і перелом чотирьох ребер.

Фото: Степан (facebook.com/yana.sikorskaya.92)

"Скориставшись п'яним станом своїх "господарів", Степан втік. Тиждень він бродив по лісах і трасах, поки на заправці не потрапив на людей, які йому допомогли. Друзі оформили його в одну з лікарень Києва, де його прооперували і встановили дренаж", - написала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/yana.sikorskaya.92)

У коментарі "Обозревателю" автор поста зазначила, що інтернат, в якому раніше проживав Степан, знаходиться в Умані. За словами потерпілого, у схожих умовах можуть знаходиться ще близько 10 осіб з різними групами інвалідності.

Нагадаємо, що в США подружжя утримували 13 своїх дітей на ланцюгу.

У будинку проживали 57-річний Девід Аллен Турпін, 49-річна Луїза Анна Турпін і 13 виснажених дітей, які містилися в темряві в антисанітарних умовах.

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Теги: рабство
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