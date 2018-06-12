"Жил в сарае, каторжно работал": в Черкасской области 25-летнего парня держали в рабстве

Его нашли на одной из заправок у трассы

В Черкасской области недалеко от города Умань на заправке у трассы нашли сильно побитого 25-летнего мужчину. Он утверждал, что сбежал из рабства. Об этом рассказала Яна Сикорская на своей странице в Facebook.

"На одной из заправок у трассы он попросил моих друзей подвезти его до Киева. Они разговорились, и вот, что нам известно: после детского дома он проживал в специализированном интернате, где одно руководящее лицо забрало документы и пенсионные карты у таких, как Степан", ― написала она.

Фото: Степан (facebook.com/yana.sikorskaya.92)

Женщина рассказала, что, по словам Степана, воспитанников интерната "раздали в рабство тем, кому нужна рабочая сила".

"Степан около двух лет жил в сарае, каторжно работал, его кормили раз в день и разбили ему телефон. Вместе с ним там пребывала женщина, которую однажды куда-то вывезли и после этого не видели", ― написала Яна Сикорская.

Степану удалось сбежать. До этого двое людей его сильно избили – у парня диагностировали побои и перелом четырех ребер.

Фото: Степан (facebook.com/yana.sikorskaya.92)

"Воспользовавшись пьяным состоянием своих "хозяев", Степан сбежал. Неделю он бродил по лесам и трассам, пока на заправке не попал на людей, которые ему помогли. Друзья оформили его в одну из больниц Киева, где его прооперировали и установили дренаж", ― написала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/yana.sikorskaya.92)

В комментарии "Обозревателю" автор поста отметила, что интернат, в котором ранее проживал Степан, находится в Умани. По словам пострадавшего, в похожих условиях могут находится еще около 10 человек с разными группами инвалидности.

Напомним, что в США супруги удерживали 13 своих детей на цепи.

В доме проживали 57-летний Дэвид Аллен Турпин, 49-летняя Луиза Анна Турпин и 13 изможденных детей, которые содержались в темноте в антисанитарных условиях.

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