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Житель Волині, який розбещував своїх неповнолітніх падчерок, отримав суворе покарання

STYLERLIFE        11.06.2018 - 21:02
Фото: flickr.com/nab_ukr
Фото: flickr.com/nab_ukr

Чоловік розбещував дітей і систематично чинив щодо них насильницькі дії

Житель Волині, який розбещував своїх неповнолітніх падчерок, проведе за гратами 10 років. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив спікер Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

Спікер ГПУ повідомив, що 47-річний мешканець Ратнівського району Волинської області був обвинувачений у розбещенні двох неповнолітніх падчерок та насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 156 та ч.ч. 2,3 ст. 153 КК України).

За словами Лисенка, в жовтні 2017 року вироком Ковельського міськрайонного суду чоловіка, який упродовж кількох років – з липня 2015 по липень 2017 року - розбещував 13- та 12-річну дівчаток й систематично чинив щодо них насильницькі дії, було засуджено до 6 років позбавлення волі. 

"Таким чином суд, застосувавши ст. 69 Кримінального кодексу, призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено законом за такі злочини", - говорить представник ГПУ.

Лисенко відзначив, що прокури не погодилися із таким вироком суду першої інстанції і оскаржили його в апеляційному порядку, наполягаючи на призначенні суворішого покарання для розбещувача.

"Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі", - підсумував Андрій Лисенко.

Скріншот поста (facebook.com/lysenko.andrii)

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Теги: педофил, педофилия, насилие, насильник
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