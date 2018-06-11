Житель Волыни, который развращал своих несовершеннолетних падчериц, получил суровое наказание

Мужчина развращал детей и систематически совершал в отношении них насильственные действия

Житель Волыни, который развращал своих несовершеннолетних падчериц, проведет за решеткой 10 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко.

Спикер ГПУ сообщил, что 47-летний житель Ратновского района Волынской области был обвинен в растлении двух несовершеннолетних падчериц и насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 156 и ч.ч. 2,3 ст. 153 УК Украины).

По словам Лысенко, в октябре 2017 года приговором Ковельского горрайонного суда мужчину, который на протяжении нескольких лет – с июля 2015 по июль 2017 года - развращал 13 - и 12-летнюю девочек и систематически совершал в отношении них насильственные действия, был приговорен к 6 годам лишения свободы.

"Таким образом, суд, применив ст. 69 Уголовного кодекса, назначил ему наказание более мягкое, чем предусмотрено законом за такие преступления", - говорит представитель ГПУ.

Лысенко отметил, что прокуроры не согласились с таким приговором суда первой инстанции и обжаловали его в апелляционном порядке, настаивая на назначении более сурового наказания для растлителя.

"Прислушавшись к доводам прокуроров, апелляционный суд Волынской области назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы", - подытожил Андрей Лысенко.

Скриншот поста (facebook.com/lysenko.andrii)

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