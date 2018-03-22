Жителі "ЛНР" непритомніють в чергах за неякісними консервами

Люди змушені розтягувати продукти на кілька днів

"ЛНР" місцеві жителі б'ються і втрачають свідомість, стоячи в чергах за неякісними продуктами. Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Суп з тушонкою і макарони розтягую на кілька днів. Можна ще зварити суп з курячій шиї. У день пенсії дозволяю собі білоруські сарделі, тому що вони дешеві. Хліб можна купити задешево, коли "викинуть" прострочений. Але він часто з цвіллю. Пучок кропу або петрушки коштує 10 рублів (5 грн), кінза - 50 рублів (25 грн), огірки доходять до 200 рублів за кілограм (100 грн). фрукти і печиво дозволити собі не можу. В місяць отримую 2094 рубля (1409 грн)", - каже пенсіонерка з Луганська.

У продуктових магазин не вистачає сметани – її можна знайти тільки на базарах. Тушонку отримують у соціальних їдалень, де їжу видають за талонами. Чергу за продуктами займають за кілька годин до відкриття. При цьому постійно виникають бійки між місцевими мешканцями та працівниками їдальні.

За словами експерта, продукти на окуповані території надходять з декількох джерел. Перший – це транзит з України в Грузію. Через пункт в Харківській області вони потрапляють на окуповані території.

"Інша схема – це поставка продуктів через так звані логістичні центри, які повинні розподіляти гуманітарну допомогу жителям в зоні АТО. Через них йдуть потоки контрабанди. Виникло навіть нове поняття - "мурашки". Місцеві жителі приходять до тих центрів групами, забирають товар, а на окупованій території передають його замовнику. Везуть їх на собі, "кравчучками", візками, дитячими колясками. За це отримують гроші від бойовиків", - розповів Дмитро Снєгирьов.

Раніше бойовики "ЛНР" бульдозером знищили 85 кг червоної ікри.