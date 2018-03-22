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Жители "ЛНР" падают в обмороки в очередях за некачественными консервами

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:37
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Люди вынуждены растягивать продукты на несколько дней

В "ЛНР" местные жители дерутся и теряют сознание, стоя в очередях за некачественными продуктами. Об этом сообщает Gazeta.ua.

"Суп с тушенкой и макароны растягиваю на несколько дней. Можно еще сварить суп с куриной шеи. В день пенсии позволяю себе белорусские сардели, потому что они дешевые. Хлеб можно купить задешево, когда "выбросят" просроченный. Но он часто с плесенью. Пучок укропа или петрушки стоит 10 рублей (5 грн), кинза - 50 рублей (25 грн), огурцы доходят до 200 рублей за килограмм (100 грн). фрукты и печенье позволить себе не могу. В месяц получаю 2094 рубля (1409 грн)", - говорит пенсионерка из Луганска.

В продуктовых магазин не хватает сметаны – ее можно найти только на базарах. Тушенку получают в социальных столовых, где еду выдают по талонам. Очередь за продуктами занимают за несколько часов до открытия. При этом постоянно возникают драки между местными жителями и работниками столовой.

По словам эксперта, продукты на оккупированные территории поступают из нескольких источников. Первый – это транзит из Украины в Грузию. Через пункт в Харьковской области они попадают на оккупированные территории.

"Другая схема – это поставка продуктов через так называемые логистические центры, которые должны распределять гуманитарную помощь жителям в зоне АТО. Через них идут потоки контрабанды. Возникло даже новое понятие - "муравьи". Местные жители приходят к тем центрам группами, забирают товар, а на оккупированной территории передают его заказчику. Везут их на себе, "кравчучками", тележками, детскими колясками. За это получают деньги от боевиков", - рассказал Дмитрий Снегирев.

Ранее боевики "ЛНР" бульдозером уничтожили 85 кг красной икры.

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Теги: лнр
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