Жителі Землі незабаром зіткнуться з дефіцитом фруктів і овочів

Фото: (pixabay.com)

Система сільського господарства виробляє в 3 рази менше необхідної норми фруктів і овочів

Дослідники з Університету Гельфа, проаналізувавши систему сільського господарства та тенденцію зростання споживання продуктів, зробили висновок, що в 2050 році, фруктів і овочів не буде вистачати для здорового харчування всього населення. Про це інформує видання Eurek Alert.

Вчені стверджують, що врожаю фруктів та овочів вже недостатньо для того, щоб задовольнити потреби всього населення. Це не кажучи про те, що нас очікує у 2050 році, коли населення Землі складе близько 9,8 мільярдів чоловік.

Фото: (pixabay.com)

При цьому борошняні продукти, а також продукти з високим вмістом жирів і цукру виробляються з надлишком. Так, на одну людину припадає 12 порцій злаку замість рекомендованих 8, а замість 15 порцій фруктів і овочів - 5.

"Наші підрахунки з урахуванням зростання населення показують, що єдиний спосіб перейти на збалансовану дієту, заощадити землю і зменшити викиди парникових газів - це споживати і виробляти більше фруктів і овочів, а також перейти на рослинний білок", - йдеться в дослідженні.

Перебудова сільського господарства з акцентом на фрукти, овочі і рослинний білок допоможе заощадити 50 мільйонів гектарів землі, так як агропромисловість вимагає менше земель, ніж сільське господарство.

Якщо ж змін не відбуватиметься, то до 2050 року людству потрібно 12 мільйонів гектарів орних земель і не менше одного мільярда гектарів сільськогосподарських угідь.

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