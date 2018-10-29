Жители Земли в скором времени столкнутся с дефицитом фруктов и овощей

Фото: (pixabay.com)

Система сельского хозяйства производит в 3 раза меньше необходимой нормы фруктов и овощей

Исследователи из Университета Гельфа, проанализировав систему сельского хозяйства и тенденцию роста потребления продуктов, сделали вывод, что в 2050 году, фруктов и овощей не будет хватать для здорового питания всего населения. Об этом информирует издание Eurek Alert.

Ученые утверждают, что урожая фруктов и овощей уже недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности всего населения. Это не говоря о том, что нас ожидает в 2050 году, когда население Земли составит около 9,8 миллиардов человек.

Фото: (pixabay.com)

При этом мучные продукты, а также продукты с высоким содержанием жиров и сахаров производятся с избытком. Так, на одного человека приходится 12 порций злака вместо рекомендуемых 8, а вместо 15 порций фруктов и овощей - 5.

"Наши подсчеты с учетом роста населения показывают, что единственный способ перейти на сбалансированную диету, сэкономить землю и уменьшить выбросы парниковых газов - это потреблять и производить больше фруктов и овощей, а также перейти на растительный белок", - говорится в исследовании.

Перестройка сельского хозяйства с упором на фрукты, овощи и растительный белок поможет сэкономить 50 миллионов гектаров земли, так как агропромышленность требует меньше земель, чем сельское хозяйство.

Если же изменений происходить не будет, то к 2050 году человечеству потребуется 12 миллионов гектаров пахотных земель и не менее одного миллиарда гектаров пастбищных угодий.

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