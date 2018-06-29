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В Житомирі дитина ледь не померла від отруєння грибами в дитячому саду (відео)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 17:01
Фото: pixabay.com/ekamelev
Фото: pixabay.com/ekamelev

В установі запевнили, що у них не можуть рости гриби

У Житомирі чотирирічна дівчинка на ім'я Злата знайшла на території дитячого садка гриби та з'їла їх. В результаті отруєння дитину госпіталізували медики швидкої допомоги. Про це повідомляє ТСН.

"Дитина була госпіталізована з підозрою на отруєння грибами. На даний момент стан дитини задовільний", - розповіла лікар-педіатр Житомирської обласної дитячої лікарні Нінель Передрій.

Дівчинка провела в реанімації два дні.

В дошкільному закладі запевнили, що у них гриби не ростуть.

"Щоб була якась історія, що десь на території дошкільного закладу їли рослини і отруїлися – такого не було і не повинно бути. Обов'язково посилимо увагу і контроль всіх дошкільних закладів", - заявила заступник начальника департаменту Раїса Кошевич.

Варто відзначити, що в садку якраз почалася перевірка міським департаментом освіти.

Тимчасовий керівник дитсадка №46 Тетяна Колодюк переконана, що грибів на території бути не може.

"Ми обстежуємо кожен день, подивіться, де на тому піску позаду вас можуть вирости гриби. Можливо, дитина там щось нафантазувала", - сказала Колодюк.

На думку завідуючої, дитина могла отруїтися чимось іншим і не обов'язково в садку.

Тим не менш журналісти всього в 20 метрах від ігрового майданчика в траві знайшли гриби і відвезли на експертизу.

Фахівці встановили, що один з грибів є звичайною печерицею, а ось другий – це клітоцибе червонуватий – отруйний гриб.

"Такий гриб – страшний для всіх. Тому що тут є такі речовини, які є в червоних мухоморах, у блідої поганки. Може бути і смертельний випадок", - пояснив міколог Леонур Михайлівський.

Відео: Дитина отруїлася грибами (YouTube/ТСН)

Батьки Злати сподіваються, що після розголосу небезпечні гриби приберуть з території дитячих садів і жодна дитина більше не постраждає.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області від отруєння грибами помер 8-річний хлопчик.

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Теги: дитина, отравление, грибы
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