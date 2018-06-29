В Житомире ребенок едва не умер от отравления грибами в детском саду (видео)

В учреждении заверили, что у них не могут расти грибы

В Житомире четырехлетняя девочка по имени Злата нашла на территории детского сада грибы и съела их. В результате отравления ребенка госпитализировали медики скорой помощи. Об этом сообщает ТСН.

"Ребенок был госпитализирован с подозрением на отравление грибами. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное", - рассказала врач-педиатр Житомирской областной детской больницы Нинель Передрий.

Девочка провела в реанимации два дня.

В дошкольном учреждении заверили, что у них грибы не растут.

"Чтобы была какая-то история, что где-то на территории дошкольного заведения ели растения и отравились – такого не было и не должно быть. Обязательно усилим внимание и контроль всех дошкольных заведений", - заявила заместитель начальника департамента Раиса Кошевич.

Стоит отметить, что в садике как раз началась проверка городским департаментом образования.

Временный руководитель детсада №46 Татьяна Колодюк убеждена, что грибов на территории быть не может.

"Мы обследуем каждый день, посмотрите, где на том песке позади вас могут вырасти грибы. Возможно, ребенок там что-то нафантазировал", - сказала Колодюк.

По мнению заведующей, ребенок мог отравиться чем-то другим и не обязательно в садике.

Тем не менее журналисты всего в 20 метрах от игровой площадки в траве нашли грибы и отвезли на экспертизу.

Специалисты установили, что один из грибов является обычной печерицей, а вот второй – это клитоцибе красноватый – ядовитый гриб.

"Такой гриб – страшный для всех. Потому что здесь есть такие вещества, которые есть в красных мухоморах, в бледной поганке. Может быть и смертельный случай", - пояснил миколог Леонур Михайловский.

Видео: Ребенок отравился грибами (YouTube/ТСН)

Родители Златы надеются, что после огласки опасные грибы уберут с территории детских садов и ни один ребенок больше не пострадает.

Ранее сообщалось, что в Луганской области от отравления грибами умер 8-летний мальчик.

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