У Житомирській області вдесяте садять педофіла у в'язницю

Суд виніс злочинцю вирок

У Житомирі суд засудив 55-річного педофіла до 8 років позбавлення волі. Судовий розгляд справи за обвинуваченням рецидивіста в розбещенні неповнолітньої закінчився 15 березня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

Засуджений уродженець Житомира вже 9 разів відбував покарання, в тому числі за злочини проти статевої недоторканості щодо неповнолітніх.

У серпні 2016 року його звільнили від відбування покарання за законом Савченко і вже в листопаді 2017 він вчинив новий злочин – розпусні дії щодо малолітньої, після чого покинув місто.

Зловмисник був оголошений в розшук і затриманий органами правопорядку в Запоріжжі. Богунський районний суд Житомира визнав чоловіка винним у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді максимального терміну ув'язнення – 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області батько ґвалтував свою дочку, а мати мовчала.