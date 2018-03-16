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У Житомирській області вдесяте садять педофіла у в'язницю

STYLERLIFE        16.03.2018 - 21:28
Фото: Наручники (РБК-Україна)
Фото: Наручники (РБК-Україна)

Суд виніс злочинцю вирок

У Житомирі суд засудив 55-річного педофіла до 8 років позбавлення волі. Судовий розгляд справи за обвинуваченням рецидивіста в розбещенні неповнолітньої закінчився 15 березня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

Засуджений уродженець Житомира вже 9 разів відбував покарання, в тому числі за злочини проти статевої недоторканості щодо неповнолітніх.

У серпні 2016 року його звільнили від відбування покарання за законом Савченко і вже в листопаді 2017 він вчинив новий злочин – розпусні дії щодо малолітньої, після чого покинув місто.

Зловмисник був оголошений в розшук і затриманий органами правопорядку в Запоріжжі. Богунський районний суд Житомира визнав чоловіка винним у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді максимального терміну ув'язнення – 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області батько ґвалтував свою дочку, а мати мовчала.

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Теги: суд, тюрьма, Житомир, педофил
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