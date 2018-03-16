В Житомирской области десятый раз садят педофила в тюрьму

Суд вынес преступнику приговор

В Житомире суд приговорил 55-летнего педофила к 8 годам лишения свободы. Судебное разбирательство дела по обвинению рецидивиста в развращении несовершеннолетней закончилось 15 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Осужденный уроженец Житомира уже 9 раз отбывал наказание, в том числе за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

В августе 2016 года его освободили от отбывания наказания по закону Савченко и уже в ноябре 2017 он совершил новое преступление – развратные действия в отношении малолетней, после чего покинул город.

Злоумышленник был объявлен в розыск и задержан органами правопорядка в Запорожье. Богунский районный суд Житомира признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде максимального срока заключения – 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области отец насиловал свою дочь, а мать молчала.