У Житомирській області пенсіонери знайшли на своєму городі скарб

Відео: YouTube / ТСН

У Житомирській області подружжя пенсіонерів випадково виявило в своєму городі скарб. 90 срібних чеських монет 14-15 століть знаходилися у розбитому глечику, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві жителі вважають, що монети могли належати старості Грозі, який в ті часи жив на місці нинішнього будинку подружжя.

Пенсіонери розповіли, що земельну ділянку біля свого будинку вони придбали два роки тому - їх хата розташована на пагорбі, найвищій точці села.

Жінка зазначила, що ввечері вийшла на город і побачила "такі гудзики синенькі". Вона взяла їх у кишеню халата та пішла додому, де разом із чоловіком розглянули знахідку.

Скрін: YouTube / ТСН

За словами місцевого краєзнавця Володимира Лукашенка, раніше за одну таку монету можна було купити корову. Сьогодні, згідно з твердженням фахівців, її оцінюють у 200 - 300 гривень.

Ці празькі монети ходили в Європі, в тому числі й Україні, кілька століть поспіль.

Подружжя прийняло рішення передати знахідку до Коростенського музею.

"Що я заробив своїми руками, то воно і є, а скарб - належить народові", - заявив чоловік.

Тепер, сподіваються пенсіонери, земля, де вони знайшли монети, віддячить їм гарним урожаєм.

Скрін: YouTube / ТСН

Зазначимо, що такий вчинок вразив істориків. Кажуть, вперше за кілька десятиліть люди добровільно передали знайдений скарб музею. Зараз монети у сховищі, їх ретельно вивчають історики.

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Відео: РБК-Україна