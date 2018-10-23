Подняли из глубин Черного моря: археологи обнаружили древнейший корабль

Коллаж (РБК-Украина)

На сегодняшний день, это самое древнее судно из затонувших

Видео: древнее судно на дне Черного моря (youtube.com/Guardian News)

Археологами был обнаружен и поднят из глубин Черного моря наидревнейший корабль из тех, которые затонули. Возраст уникальной археологической находки составляет 2400 лет. Об этом рассказало зарубежное издание "The Guardian".

Скриншот видео (youtube.com/Guardian News)

Исследователи выяснили, что судно является древнегреческим. Его длина составляет 23 метра. Глубина, где его нашли и откуда подняли - примерно два километра.

Любопытно, что, несмотря на "почтенный" возраст корабля, его мачты относительно хорошо сохранились. То же самое специалисты говорят про состояние руля и сидений для гребли. Все это сохранилось благодаря нехватке кислорода на большой глубине.

По мнению ученых, судно относится к тому типу торговых кораблей, о которых до сих пор знали только по рисункам на исторических керамических сосудах.

Похожий корабль изображен на античной вазе 480 года до нашей эры, на которой изображена сцена встречи Одиссея с сиренами.

Корабль обнаружили в рамках трехлетней миссии подводных археологов и геодезистов, которые проводят исследование дна черноморского бассейна.

На текущий момент команда экспертов обнаружила уже более 60 мест исторических кораблекрушений. Возраст затонувших кораблей охватывает классический период, эпоху Древнего Рима и XVII век, когда казаки совершали морские рейды против Османской империи.

Кстати, недавно исследователи обнаружили загадочное существо в водах Южного океана.

Напомним, ученые заявили, что в США погибает крупнейший организм Земли. Около 80% колоний генетически схожих друг с другом осин находятся в зоне риска.

А еще мы сообщали о том, что рыбаки случайно обнаружили древний рисунок на скале. Скала с рисунком находится в водохранилище имени Ататюрка на реке Евфрат. На рисунке изображен охотник с луком и стрелами, рогатые животные и еще несколько абстрактных фигур.

Видео: РБК-Украина