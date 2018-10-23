Підняли з глибин Чорного моря: археологи виявили стародавній корабель

Колаж (РБК-Україна)

На сьогоднішній день, це найдавніше судно з затонулих

Відео: стародавнє судно на дні Чорного моря (youtube.com/Guardian News)

Археологами було виявлено та піднято з глибин Чорного моря наидревнейший корабель з тих, які затонули. Вік унікальної археологічної знахідки становить 2400 років. Про це розповіло закордонне видання "The Guardian".

Скріншот відео (youtube.com/Guardian News)

Дослідники з'ясували, що судно є давньогрецькими. Його довжина складає 23 метри. Глибина, де його знайшли і звідки підняли - приблизно два кілометри.

Цікаво, що, незважаючи на "поважний" вік корабля, його щогли відносно добре збереглися. Те ж саме фахівці кажуть про стан керма та сидінь для веслування. Все це збереглося завдяки нестачі кисню на великій глибині.

На думку вчених, судно належить до того типу торгових кораблів, про яких досі знали лише за малюнками на історичних керамічних судинах.

Схожий корабель був зображений на античній вазі 480 року до нашої ери, на якій зображена сцена зустрічі Одіссея з сиренами.

Корабель виявили в рамках трирічної місії підводних археологів і геодезистів, які проводять дослідження дна чорноморського басейну.

На поточний момент команда експертів виявила вже більше 60 місць історичних корабельних аварій. Вік затонулих кораблів охоплює класичний період, епоху Стародавнього Риму і XVII століття, коли козаки здійснювали морські рейди проти Османської імперії.

До речі, нещодавно дослідники виявили загадкова істота у водах Південного океану.

Нагадаємо, вчені заявили, що в США гине найбільший організм Землі. Близько 80% колоній генетично схожих один з іншому осін знаходяться в зоні ризику.

А ще ми повідомляли про те, що рибалки випадково виявили древній малюнок на скелі. Скеля з малюнком знаходиться у водосховищі імені Ататюрка на річці Євфрат. На малюнку зображений мисливець із луком та стрілами, рогаті тварини і ще кілька абстрактних фігур.

Відео: РБК-Україна