Ученые в панике: в США погибает крупнейший организм Земли

Коллаж РБК-Украина

Исследование показало, что во всем виноваты люди

Ученые из штата Юта, США предупреждают о том, что около 80% колоний генетически схожих друг с другом осин находятся в зоне риска. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Как сообщают исследователи, уникальная колония одинаковых деревьев, которая состоит из 47 тысяч осин и имеющая название "дрожащий гигант", является частью единого живого организма в массивной подземной коренной системе. Находится эта колония на территории Национального леса Фишлейк в штате Юта. Возраст этих деревьев составляет тысячи лет.

Ученые выяснили, что за последние 72 года количество этих осин существенно сократилось. Такие данные подтверждают результаты аэрофотосъемки 72 года назад и современные.

В ходе исследования было установлено, что деревья уничтожают люди и животные. В 1900-х годах в этом регионе люди начали массово истреблять волков и медведей гризли.

В результате отсутствия популяции хищников, начала разрастаться популяция оленей. За эти годы их количество выросло настолько, что отходы жизнедеятельности начали уничтожать уникальную колонию осин. В частности, они мешают прорастать молодым осинам, которые приходят на смену старым деревьям.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что рыбаки случайно обнаружили древний рисунок на скале.

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Видео: РБК-Украина